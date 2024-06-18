Batman'da genç boğulma tehlikesi geçirdi

Batman'ın Kozluk ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren genç, vatandaşların müdahalesiyle kurtarıldı.

Kozluk ilçesinde Vedat İnalcan (25), serinlemek için Batman Çayı'na girdi.

Bir anda akıntıya kapılan İnalcan, kendisini fark eden çevredeki vatandaşlar tarafından sudan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından İnalcan, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Gencin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.