Batman'da Gelincik ve Papatyaların Görsel Şöleni

Batman'da Gelincik ve Papatyaların Görsel Şöleni
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'ın Kozluk ilçesi, Nisan ve Mayıs aylarında açan kırmızı gelincik ve beyaz papatyalarla dolup taşarak muhteşem bir doğa manzarası oluşturdu. Bu renk cümbüşü, hem bölge halkının hem de fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Batman'da gelincik ve papatyalar cümbüşü oluşturdu

BATMAN - Batman'ın Kozluk ilçesinde açan kırmızı gelincikler ve beyaz papatyalar, dağları kırmızı beyaza bürüyerek görsel şölen oluşturdu.

Kozluk ilçesi, ilkbaharın gelişiyle adeta renk cümbüşüne sahne oluyor. Özellikle Nisan ve Mayıs aylarında açan gelincik ve papatya çiçekleri, ilçe genelindeki tarla ve dağ eteklerini kırmızı ve beyaz renklerle donatarak kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Kozluk'a bağlı köylerde ve kırsal alanlarda görülen bu doğal güzellik, hem bölge halkının hem de fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor. Gelinciklerin canlı kırmızı tonları ile papatyaların beyaz rengi, yeşil doğayla bütünleşerek eşsiz bir manzara sunuyor.

Doğa tutkunları, bu görsel şöleni kaçırmamak için bölgeye akın ederken, birçok kişi cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle bu anları ölümsüzleştiriyor. Özellikle sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntüler, Kozluk'un doğal güzelliklerini daha geniş kitlelere ulaştırıyor.

Her yıl bu mevsimi dört gözle beklediklerini belirten bölge sakinlerinden Nazmi Atalay, "Her yıl bu mevsimi dört gözle bekliyoruz. Bu çiçekler sadece doğayı değil, bizim ruhumuzu da renklendiriyor. Açan gelincikler dağları kırmızıya büründürürken papatyalarla birleşen bu kırmızılık adeta dağları kırmızı beyaza boyamış gibi al bayrağımızın rengiyle süslüyor." dedi.

Doğaseverlerden Ali Osman Gürgan ise Kozluk ve Sason ilçeleri arasındaki dağların kırmızı beyaza büründüğünü söyledi.

Vatandaşları bu doğal güzelliklerin korunması ve çiçeklere zarar vermemeleri konusunda uyarıda bulunan Gürgan, "Her taraf kırmızı beyaz, Sason ve Kozluk arasındaki bu bölge harika manzaralar oluşturuyor. lütfen bunları koruyalım" ifadelerini kullandı.

Bu kısa süreli doğa şöleni, bölgeye hem turistik hem de kültürel bir değer katarken, Sason ve Kozluk'un saklı kalan güzelliklerini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Kendisini 7 yıl önce dolandıran şahsı dolmuşta yakalayıp tekme tokat dövdü

Markette tanıdı, dolmuşta yakaladı! 7 yıllık intikamı acı oldu
Hizmet sıfır, zam okkalı! Beykoz Belediyesi'nin iş bilmezliği vatandaşı isyan ettirdi

Belediyenin iş bilmezliği vatandaşı isyan ettirdi: Rezil olduk rezil
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Künefe zincirine FETÖ operasyonunda detaylar ortaya çıktı

Herkes markayı soruyor! İşte FETÖ operasyonu yapılan künefe zinciri
Murat Övüç'ün yıllar önce boşandığı eski eşi ilk kez düğün töreninde görüntülendi

Yıllar önce boşandığı eski eşi ilk kez düğünde ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok net 'Koltuk' mesajı: Hiçbirinin gözünün yaşına bakmayız

Çok net "Koltuk" mesajı: Hiçbirinin gözünün yaşına bakmayız
Gazze'de sözün bittiği yer! Alevlerin arasında kalan kız çocuğu böyle görüntülendi

Bu nasıl bir çaresizliktir! Gazze'de sözün bittiği yer
10 senedir İzmir'e gidip gelen kadının isyanı: Nedenini bir türlü çözemedim

10 senedir İzmir'e gidip gelen kadın çektiği video ile isyan etti
Emektar oyuncu Şerif Sezer trafik kazası geçirdi

Usta oyuncu Bodrum'da ölümden döndü
Mezuniyet törenine damga vuran an! Mikrofonun açık olduğunu fark eden genç kız utandı

Söylediklerinin alanda duyulduğunu fark eden genç kız utandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.