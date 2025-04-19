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Batman'da Gazze'ye Destek Protestosu Düzenlendi

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Batman'da sivil toplum kuruluşları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla 'Gazze ölüyor, ayağa kalk' temasıyla bir araya geldi. Kalabalık, basın açıklamasında insan hakları adına harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı.

BATMAN'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla 'Gazze ölüyor, ayağa kalk' temasıyla protesto düzenlendi.

Batman'da sivil toplum kuruluşları tarafından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldılarını protesto etmek amacıyla yüzlerce kişi Gülistan Caddesi'nde 'Gazze ölüyor, ayağa kalk' temasıyla bir araya geldi ve basın açıklaması düzenlendi. Basın açıklamasına gelen kalabalık sık sık tekbir getirdi ve ellerinde 'Kalkın, bu zulme dur deyin', 'Siyonist vahşete dur de' yazılı pankartlar taşıdı. Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan program düzenlenen basın açıklamasının ardından okunan duayla sona erdi. Grup adına basın açıklamasını okuyan Musab Baran, "Unutmayalım Gazze, sadece Müslümanların meselesi değildir. İnsan hakları temelinde bütün insanlığın ortak meselesidir. Bu insanlık suçuna karşı hiç kimse sessiz kalmamalı, herkes elinden geleni yaparak zulmün sona ermesi için gayret etmelidir. Herkes yaşanan bu büyük soykırıma karşı harekete geçmeli. Uluslararası kuruluşlar, sivil toplum ve devletler, işgalci İsrail'in zulümlerinin önüne geçmek için atılması gereken adımları acil bir şekilde atmalı. Bir an önce İsrail saldırıları durdurulmalı ve acilen ateşkes sağlanmalıdır" dedi.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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