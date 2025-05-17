Batman'da Gazze İçin Kermes Düzenlendi

Batman'da Gazze İçin Kermes Düzenlendi
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Batman İHH İnsani Yardım Derneği öncülüğünde düzenlenen kermeste, Gazze yararına yiyecek ve giysi satışları yapılarak farkındalık oluşturuluyor.

Batman İHH İnsani Yardım Derneği öncülüğünde bazı sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla Gazze yararına kermes düzenlendi.

Atatürk Parkı'nda kurulan stantta, yiyecek ve giysilerden oluşan ürünler satışa sunuldu.

Batman İHH İl Başkan Yardımcısı Veysi Özgül, kermesten elde edilecek gelirin Gazze'ye bağışlanacağını belirtti.

Gazze için farkındalık oluşturmayı ve maddi destek sağlamayı amaçladıklarını ifade eden Özgül, şunları kaydetti:

"Buraya gelen insanlara Gazze hakkında bilgi veriyoruz. Katılım oldukça güzel. İnsanlar hem manevi hem de maddi destek sağlıyor. Gazze'ye doğrudan gidemesek de bu şekilde katkıda bulunmaya çalışıyoruz."

Özgül, kermesin yarın sona ereceğini ifade etti.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
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