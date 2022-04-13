Batman'da Garzan Çayı'nda mahsur kalan köpek kurtarıldı - Haberler

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Batman'da Garzan Çayı'nda mahsur kalan köpek kurtarıldı

AA - İbrahim Toprak - Güncel
Batman'da Garzan Çayı'nda mahsur kalan köpek kurtarıldı

Batman'ın Kozluk ilçesindeki Garzan Çayı'nda mahsur kalan köpek kurtarıldı.

BATMAN (AA) - Batman'ın Kozluk ilçesindeki Garzan Çayı'nda mahsur kalan köpek kurtarıldı.

Kozluk ilçesindeki Garzan Çayı'nda suların yükselmesi nedeniyle oluşan adacıkta mahsur kalan köpeği fark eden köylüler durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine sevk edilen Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü arama kurtarma ekibi köpeğin bulunduğu noktaya botla ulaştı.

Ekipler, köpeği bulunduğu yerden alarak, kurtardı.

AA / İbrahim Toprak - Güncel

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