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Batman'da fünye ile patlatılan yol kenarına bırakılan şüpheli valizden kefen çıktı

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Belde Mahallesi'nde akşam saatlerinde yol kenarında valiz gören vatandaşlar, bomba şüphesiyle polise ihbarda bulundu. İhbarla bölgeye gelen polis ekipleri valiz çevresine güvenlik şeridi çekerek tedbir aldı. Valizin bulunduğu cadde trafiğe kapatıldı. Batman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinde görevli bomba imha uzmanı, özel kıyafetlerini giyerek valizi kontrollü olarak fünye ile patlattı. Şüpheli valizden kefen çıktı. Polis ekiplerince beyaz kefen ve valiz incelemeye alındı. Trafiğe kapanan yol tekrardan trafiğe açıldı.

Batman'da fünye ile patlatılan yol kenarına bırakılan şüpheli valizden kefen çıktı.

Belde Mahallesi'nde akşam saatlerinde yol kenarında valiz gören vatandaşlar, bomba şüphesiyle polise ihbarda bulundu. İhbarla bölgeye gelen polis ekipleri valiz çevresine güvenlik şeridi çekerek tedbir aldı. Valizin bulunduğu cadde trafiğe kapatıldı. Batman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinde görevli bomba imha uzmanı, özel kıyafetlerini giyerek valizi kontrollü olarak fünye ile patlattı. Şüpheli valizden kefen çıktı. Polis ekiplerince beyaz kefen ve valiz incelemeye alındı. Trafiğe kapanan yol tekrardan trafiğe açıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Batman Güncel Haberler

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