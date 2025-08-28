Batman'da Firari Hükümlü Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da hakkında 17 yıl 10 ay 8 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü O.K., Beşiri ilçesinde yakalandı. Yapılan üst aramada metamfetamin de ele geçirildi.

Batman'da hakkında 17 yıl 10 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Beşiri ilçesinde yürütülen önleyici kolluk devriyesi sırasında şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada O.K'nin 22 ayrı suçtan arandığı ve 17 yıl 10 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi.

O.K'nin yapılan üst aramasında da bir miktar metamfetamin ele geçirildi.

Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel
Batmanlı vatandaş, bir çanta dolusu altınını bulan çocuğa bakın ne aldı

Vatandaş, bir çanta dolusu altınını bulan çocuğa bakın ne aldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yazar Kaan Sezyum'dan özür açıklaması: Sorumluluk bana ait

Taciz iddialarının merkezindeki isimden itiraf geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.