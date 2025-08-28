Batman'da Firari Hükümlü Yakalandı

Batman'da hakkında 17 yıl 10 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Beşiri ilçesinde yürütülen önleyici kolluk devriyesi sırasında şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada O.K'nin 22 ayrı suçtan arandığı ve 17 yıl 10 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi.

O.K'nin yapılan üst aramasında da bir miktar metamfetamin ele geçirildi.

Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.