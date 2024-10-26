Batman'da firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Çalışma kapsamında 1 yıldır cezaevi firarisi olan ve 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.İ. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.