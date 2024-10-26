Batman'da Firari Hükümlü Yakalandı
Batman'da 1 yıldır cezaevinden firarda olan M.İ., Jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalandı. 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Batman'da firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Çalışma kapsamında 1 yıldır cezaevi firarisi olan ve 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.İ. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.