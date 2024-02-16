Batman'da firari 5 hükümlü yakalandı

Batman'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 5 hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 5 hükümlünün adresini tespit etti.

Ekiplerin çalışması sonucu yakalanan hükümlüler işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.