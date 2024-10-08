Batman'da Filistin İçin Yürüyüş Düzenlendi
Israil'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto etmek amacıyla Batman'da sivil toplum kuruluşları tarafından bir yürüyüş düzenlendi. Katılımcılar, Filistin'i destekleyen dövizler taşırken, Eğitim Bir-Sen Batman Şube Başkanı İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi.
İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları Batman'da sivil toplum kuruluşları öncülüğünde düzenlenen yürüyüşle protesto edildi.
Turgut Özal Bulvarı'nda bir araya gelen katılımcılar, ellerinde Filistin bayraklarıyla Gülistan Caddesi'ne kadar yürüdü.
Filistin'i destekleyen dövizler taşıyan grup sık sık tekbir getirdi.
Grup adına basın açıklaması okuyan Eğitim Bir-Sen Batman Şube Başkanı Şehmuz Önlü, İsrail'in saldırılarına tepkisini dile getirerek, Filistin halkının insanlık tarihinin en vahşi saldırıları sonucunda korkunç bir yıkım yaşadığını söyledi.
Konuşmaların ardından Filistin'de hayatını kaybedenler için dua okundu.