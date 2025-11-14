Haberler

Batman'da Feci Kaza: İki Kardeş Hayatını Kaybetti

Batman'da Feci Kaza: İki Kardeş Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Batman'da emniyet şeridinde bekleyen TIR'a çarpan otomobilde hayatını kaybeden 4 yaşındaki Adar ve 3 yaşındaki Zana Direk kardeşlerin cenazeleri yan yana toprağa verildi. Amcaları ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

BATMAN'da, emniyet şeridinde bekleyen TIR'a arkadan çarpan otomobilde hayatını kaybeden Adar (4) ve Zana Direk (3) kardeşler, yan yana toprağa verildi. Kazada ağır yaralanan amcaları Adnan Direk'in (26) ise tedavisi sürüyor.

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Güney Çevre Yolu'nda meydana geldi. Bismil yönüne giden Adnan Direk (26) idaresindeki 72 AZ 756 plakalı otomobil, Stadyum Kavşağı mevkisinde yolun sağındaki emniyet şeridinde bekleyen 72 ABM 766 plakalı TIR'a bağlı 72 ABM 902 plakalı dorseye arkadan çarptı. Savrulan otomobil, metrelerce ilerledikten sonra yol kenarına devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Adar ve kardeşi Zana Direk'in hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta sıkışan amcaları sürücü Adnan Direk ise itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı. Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün sağlık durumunun ağır olduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Ölen kardeşlerin cenazeleri hastane morgundaki işlemlerin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Batman Asri Mezarlıkta yan yana toprağa verildi.

Kazayla ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
