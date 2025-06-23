Batman'da Feci Kaza: 4 Cenaze Morgda

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Batman'ın Sason ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi otopsi için hastanenin morguna getirildi. Cenazelerin memleketlerine gönderileceği bildirildi.

4 KİŞİNİN CENAZESİ MORGA GETİRİLDİ

Batman'ın Sason ilçesi kırsalında davaya konu kilisenin keşfinden dönen ve içinde bilirkişi ekibinin bulunduğu otomobilinin şarampole yuvarlandığı kazada ölen 5 kişiden Batman Müzesi Müdürü Mehmet Cabir Alper, Batman Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Aliye Yılmaz, Öğretim Görevlisi Mustafa Serdar Akgönül ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nde Şube Müdürü Fesih Barut'un cenazesi, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna getirildi. Morgun önünde bekleyen ölenlerin yakınları, sinir krizi geçirdi. Kazada ölen Sason Kaymakamlığı'nda görevli araç sürücüsü Mazlum Yılmaz'ın cenazesinin ise Sason Devlet Hastanesi'nde otopsi işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

CENAZELERİ MEMLEKETLERİNE GÖNDERİLECEK

Cabir Alper'in cenazesinin işlemlerinin ardından Tilmerç Mezarlığı'nda, Mazlum Yılmaz'ın ise Sason ilçesinde defnedileceği öğrenildi. Dr. Aliye Yılmaz'ın cenazesinin de Aydın Kuşadası'na, Mustafa Serdar Akgönül'ün Ankara'ya, Fesih Barut'un cenazesinin ise defnedilmek üzere Diyarbakır'a gönderileceği öğrenildi.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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