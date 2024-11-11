Batman'da Eylemler Sırasında Yağma Olayı: 3 Şüpheli Yakalandı

BATMAN Belediyesi'ne İçişleri Bakanlığı'nca görevlendirme yapılmasının ardından başlayan eylemlerde bir zincir marketin camlarını kırarak içeri giren ve yağma yapan 3 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Batman Valiliği'nden yapılan açıklamada, 4 Kasım'da İçişleri Bakanlığı tarafından Batman Belediye Başkanlığı'na görevlendirme yapılması ile ilgili olarak PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü'nün yayın organlarından yapılan çağrılar doğrultusunda kentte yasa dışı şiddet içerikli sokak olayları yaşandığı belirtilerek, "07.11.2024 günü saat 21.20 sıralarında Hürriyet Mahallesi üzerinde devam eden sokak olaylarında, olaya karışan şüphelilerce cadde üzerinde faaliyet gösteren markette camlarının taşlarla kırılması suretiyle yağma olayı meydana gelmiştir. Ekiplerimizce yapılan çalışmalar kapsamında olayın şüphelilerinin 4 suç kaydı bulunan Ş.Ş. (19), 3 suç kaydı bulunan Y.Ş. (18) ve B.Ç. (14) isimli şahıslar oldukları tespit edilmiş, 09.11.2024 günü şahısların yakalanmalarına yönelik yapılan operasyonel çalışmalar neticesinde 3 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edilmiştir" denildi.