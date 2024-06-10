Batman'da Eylem ve Etkinlikler 5 Gün Süreyle Yasaklandı

Batman'da, oturma eylemi, basın açıklaması ve yürüyüş gibi eylem ve etkinliklerin 5 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin, genel asayişin korunması, şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla bazı tedbirler alındığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Açık alanlarda bahse konu olaylara ilişkin yapılmak istenilen toplanma, yürüyüş, nöbet, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri ve broşür dağıtma, afiş ve pankart asma ile benzeri her türlü eylemin, bu konudaki eylemlere katılmak amacıyla geldiği veya ilimiz sınırlarını kullanarak diğer illere geçeceği anlaşılan şahıs ve araçların diğer illerden ilimiz sınırına girişlerinin, dış ilçelerimiz açısından ise muhtemel eylem ve etkinliklere katılmak amacıyla çıkışlarının veya il merkezimize girişlerinin, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince il ve ilçe mülki sınırlarımız içerisinde 10 Haziran saat 00.00'dan 14 Haziran saat 23.59'a kadar 5 gün süreyle yasaklanmasına karar verilmiştir."