Batman'da Etkili Sis Sürücülere Zor Anlar Yaşattı
Batman'da sabah saatlerinde etkili olan sis, görüş mesafesinin 20 metreye kadar düşmesine neden oldu. Sürücüler, güvenliği sağlamak için hızlarını düşürerek ilerlemek zorunda kaldı.
BATMAN'da etkili olan sisle birlikte düşen görüş mesafesiyle sürücüler zor anlar yaşadı.
Kentte, sabah saatlerinde etkili olan sis, hayatı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düşerken, sürücüler araçlarının hızlarını düşürerek ilerledi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel