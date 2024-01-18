Batman'da etkili olan sis, görüş mesafesinin düşmesine neden oldu
Batman'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sis, sabah yoğunluğunu artırarak görüş mesafesini düşürdü. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 15 metreye kadar düşerken, polis ekipleri sürücüleri tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Batman'da etkili olan sis, görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.
Kentte dün akşam saatlerinden itibaren görülen sis, sabah yoğunluğunu artırdı.
Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 15 metreye kadar düştü, sürücüler yolda dikkatli ilerledi.
Polis ekipleri, sürücüleri tedbirli olmaları konusunda uyardı.