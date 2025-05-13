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Batman'da Esnaf, 'Terörsüz Türkiye' Sürecine Destek Veriyor

Batman'da Esnaf, 'Terörsüz Türkiye' Sürecine Destek Veriyor
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Batman'daki esnaf, 'Terörsüz Türkiye' sürecinin sağladığı huzur ve güven ortamının ekonomiyi canlandıracağına inandıklarını belirtti. Uzun yıllardır esnaflık yapanlar, bu sürecin Türkiye'nin birlik ve bütünlüğü için önemli bir adım olduğunu ifade ettiler.

Batman'da esnaftan 'Terörsüz Türkiye' sürecine destek: "Huzur ve güven ortamı ekonomiyi de canlandıracak"

BATMAN - Batman'da esnaf, 'Terörsüz Türkiye' sürecinin gelinen noktasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, bölgede oluşan huzur ve güven ortamının kalkınmaya büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

Batman'da uzun yıllardır esnaflık yapan Sebahattin Billür, barış sürecinin olumlu bir hava oluşturduğunu söyledi. En önemlisinin artık hiçbir annenin ağlamayacak olması olduğunu ifade eden Billür, "Bu, ülkenin birlik ve bütünlüğünü sağlamak ve kardeşliği pekiştirmek için atılmış çok olumlu bir adımdır. Bu sürece katkı sunan bütün siyasi partilere teşekkür ediyorum. Bir Batmanlı olarak tüm halkların kardeşliği adına bu gelişmeyi olumlu buluyorum" dedi.

Metin Şimşek ise, mutlu olduğunu, silah bırakma kararı alındığını kaydederek, "Siyasi büyüklerimiz karşılıklı masaya oturdu. Gerçekten güzel bir adım atıldı ve bu adımı destekliyorum. Özellikle ateşkesin sağlanması çok sevindirici. İnşallah doğu ve batı artık birbirini kucaklayacak. Bu süreç hem huzur, hem refah, hem de ekonomik açıdan güzel günlerin habercisi" diye konuştu.

Çiftçi Mehmet Şirin Demir de, örgütün silah bırakma kararının önemli bir gelişme olduğunu değerlendirerek, "Bu, Türkiye'nin demokrasisi önündeki en büyük sorundu. Bu sorunun ortadan kalkması, Kürt sorununun TBMM çatısı altında demokratik yollarla çözülmesi anlamına gelir. Akan kanın durması, yeni bir dönemin başlangıcıdır. Silahların sustuğu bir ortamda ekonomi gelişecek, bölgeye huzur gelecek. Biz buna inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Şehmus Kaplan ise, barışın çok iyi olacağını söyleyerek, "Allah'ın izniyle daha da iyi olacak. Ekonomi düzelecek, işsizlik sorunu çözülecek, en önemlisi huzur ve barış ortamı sağlanacak. Bu süreci destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Celal Uğurlu da, yaşanan gelişmelerin batı ve doğu için önemli bir adım olduğunu belirterek, "Süreç çok iyi ilerliyor. Barış süreci sayesinde piyasada da bir hareketlilik gözlemliyoruz. Biz bu sürece destek veriyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN ARSLAN - Güncel
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