Batman'da Esnaf İsrail'in Gazze'ye Saldırılarını Protesto Etti

BATMAN'da esnaf odaları ve dernekleri öncülüğünde bir araya gelen esnaf, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto ederek basın açıklaması düzenledi.

Filistinlilere destek amacıyla Cumhuriyet Meydanı'nda Batman esnaf odaları ve dernekleri öncülüğünde bir araya gelen esnaf, İsrail'i protesto etti. Eylemde Filistin bayrakları ile 'Soykırıma hayır', 'Batman'dan Filistin'e binler selam', 'Siyonist vahşete dur de' yazılı pankartlar açıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, basın açıklamasının ardından dua edilmesiyle son buldu. Toplanan grup adına basın açıklamasını okuyan Batman Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Sıddık Çiftçi, Filistin'de yaşanan soykırıma sessiz kalınmaması gerektiğini ifade ederek, 'Bu soykırıma ve vahşete karşı haklı olan her türlü tepkiyi göstermemiz gerekir. Siyonist çete başta büyük şeytan Amerika olmak üzere emperyalist devletlerin destek ve devletlerin sessizliğinden güç alıp azgınlaşmaktadır. Siyonist çetenin terörizmine dur deme vakti gelmiştir. Aksa Tufanı, sebep değil sonuçtur. Batılı devletlerin özellikle Amerika ve İngiltere'nin desteğiyle işgalci Siyonist katliamlarını daha da derinleştirip etnik temizlik seviyesine çıkarmaktadır. Filistinliler ilk defa Siyonist işgalci İsrail'e böyle büyük bir aşağılanma hissi yaşattı. Bu aşağılanmayı örtmek için her türlü yalan habere başvurdu. Buna rağmen dünya halkları Siyonist çete İsrail'in yaptıklarını gördü ve tepkilerini ortaya koydular, seslerini yükseltmeye devam etmektedirler' dedi.(DHA)