Batman'da Engelsiz Yaşam Merkezi Lansmanı Yapıldı

BATMAN'da yapılması planlanan Engelsiz Yaşam Merkezi'nin lansmanında konuşan Vali Ekrem Canalp, ' Batman'da 19 bin 522 ailemiz engelli ve evde bakım aylığı alıyor. Sadece 11 aylık dönem içerisinde, Kasım sonu itibariyle 19 bin 522 ailemize vermiş olduğumuz maaş, 1 milyar 556 milyon liradır' dedi.

Çamlıtepe Mahallesi'nde 7 dönümlük bir alan üzerine yapılması planlanan Engelsiz Yaşam Merkezi projesinin lansmanı yapıldı. Programa Vali Ekrem Canalp, kurum müdürleri, Otizm Spektrum Bozukluğu Derneği Başkanı Fikret Gayretli ve engelliler katıldı. Programa katılan engellilerle yakından ilgilenen Vali Ekrem Canalp, 3 engelliye akülü tekerlekli sandalye hediye etti.

'ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ, BATMAN'DA YAPILMIŞ PROJELERİN TACI OLACAK'

Yapılacak merkezin 7 ayrı engel branşındaki engelli vatandaşlara hizmet vereceğini ifade eden Vali Canalp, 'Burada 7 dönüm arazi üzerinde 3 blok halinde toplam 4 bin 200 metrekare alan üzerinde, 11 bireysel, 5 grup odası, 6 atölyesi, 1 yarı olimpik yüzme havuzu, fizyoterapi, ergonomi, uzay terapi, duyu belirleme, su terapisi çok amaçlı salon ve oyun salonları olan bu merkezimiz faaliyete geçtiği zaman, 7 ayrı engel branşında, bu engel branşları görme engelliler, işitme engelliler, konuşma engelliler, bedensel engelliler, zihinsel engelliler, özel öğrenme güçlüğü çekenler ve gelişim bozukluğu yaşayan bütün 7 ayrı engelli branşındaki vatandaşlarımıza hizmet verecek. Devlet olarak engellilerimize yönelik bu ve benzeri faaliyetleri sürekli yapıyoruz. Ama burada yapacağımız bu proje Batman'da yapılmış olan projelerin tacı olacak. Belki de en büyüğü ve en kapsamlısı olacak. Bu projenin de en güzel tarafı sadece belli sayıdaki engelli vatandaşımıza engelli insanımıza değil, dönüşüm halinde buraya ihtiyaç duyan 7 engelli branşındaki bütün vatandaşlarımıza sürekli olarak hizmet verecek bir merkez olacak. Dolayısıyla da Batman'da, 19 bin 522 ailemiz engelli ve evde bakım aylığı alıyor. Sadece 11 aylık dönem içerisinde kasım sonu itibariyle bu şekildeki 19 bin 522 ailemize vermiş olduğumuz maddi maaş olaraktan karşılığı 1 milyar 556 milyon liradır. Dolayısıyla da devlet olarak engellilerimize yönelik sadece bu rakam bile tek başına engellilerimize yönelik, vatandaşlarımıza yönelik nasıl bir yaklaşım içerisinde olduğumuzu anlatmaya başlı başına yetecektir. Batman'ımızda bunların dışında 3 ayrı engelli spor kulübümüz var ve her birini de destekliyoruz. Gerekli her şeyi kendilerine veriyoruz. Batmanımızda devletimize ait 7 okul var. Özel eğitim uygulama okulları bunlar. Burada 448 öğrencimiz eğitim görüyor. Gene özel sektör tarafından işletilen toplam 51 şubede de 302 öğrencimiz hizmet alıyor. Özel rehabilitasyon merkezlerimiz var. Buralarda da 5 bin 474 öğrencimiz hizmet almaktadırlar' dedi.