Batman'da Engelli Asansörünün Düşmesiyle İlgili 2 Gözaltı

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Batman'da apartman dışına yapılan engelli asansörünün düşmesi sonucu Mehmet Eroğlu'nun hayatını kaybettiği olaya ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada, asansörü yaptığı belirlenen O.N. (40) ve A.N. (43) gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bayram AYHAN/BATMAN,