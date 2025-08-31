Batman'da Engelli Asansörünün Düşmesiyle İlgili 2 Gözaltı

Batman'da apartman dışına yapılan engelli asansörünün düşmesi sonucu bir kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma kapsamında, asansörü yapan iki kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Batman'da apartman dışına yapılan engelli asansörünün düşmesi sonucu Mehmet Eroğlu'nun hayatını kaybettiği olaya ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada, asansörü yaptığı belirlenen O.N. (40) ve A.N. (43) gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
