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Batman'da Engelli Araçları için Şarj İstasyonları Hizmete Girdi

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Batman Belediyesi, engellilerin sosyal hayata katılımını desteklemek amacıyla kent genelinde 8 farklı noktada engelli aracı şarj istasyonları kurdu. Yapılan kontrollerle istasyonların düzenli çalışması sağlanıyor.

Batman Belediyesince kent genelinde 8 farklı noktaya kurulan engelli aracı şarj istasyonları hizmet vermeye devam ediyor.

Batman Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, engellilerin sosyal hayata katılımlarını kolaylaştırmak amacıyla kurulan istasyonların kontrollerinin düzenli olarak yapılarak olası arızaların önüne geçildiği belirtildi.

İstasyonlarla ilgili gelen taleplerin anında değerlendirildiği ve yapılan kontrollerle herhangi bir aksaklık yaşanmaması için büyük çaba sarf edildiği kaydedilen açıklamada, istasyondan faydalanan engellilerin de verilen hizmetten dolayı emeği geçenlere teşekkür ettiği aktarıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Işık - Güncel
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