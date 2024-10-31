Batman'da Emniyet ve Jandarmaya 19 Yeni Araç Teslim Edildi

Batman'da İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına tahsis edilen 19 yeni aracın teslimi gerçekleştirildi.

Vali Ekrem Canalp, Valilik bahçesinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, asayiş ve güvenlikle ilgili tedbirleri alma konusunda elde edilen başarıda araç ve donanımın önemine işaret etti.

2023 yılında 22 aracın kentte kolluk kuvvetlerine tahsis edildiğini belirten Canalp, "Bu yıl da Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı ile yerel imkanlarımızı kısmen kullanarak 12 binek aracı ve 7 motosikleti kolluk kuvvetlerimizin emrine sunuyoruz. Kolluk kuvvetlerimizin elinde ne kadar araç, gereç ve donanım olursa asayiş olaylarına müdahalede ve uyuşturucu ile etkin mücadelede etkinliği o kadar artmaktadır." dedi.

Konuşmanın ardından Vali Canalp tarafından yeni araçların anahtarları emniyet ve jandarma personeline teslim edildi.