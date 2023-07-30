Batman'da elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

Batman'ın Sason ilçesinde bir kişi, iş yerinde arızalanan buzdolabını tamir etmek isterken elektrik akımına kapıldı ve hayatını kaybetti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, ancak yapılan müdahalelere rağmen kişi kurtarılamadı.