Batman'da elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti
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Batman'ın Sason ilçesinde bir kişi, iş yerinde arızalanan buzdolabını tamir etmek isterken elektrik akımına kapıldı ve hayatını kaybetti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, ancak yapılan müdahalelere rağmen kişi kurtarılamadı.
Batman'ın Sason ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.
Orta Mahalle'deki iş yerinde arızalanan buzdolabını tamir etmek isteyen Aykut Çelik (47), elektrik akımına kapıldı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Sason Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aykut, daha sonra Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Çelik, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Metin Özmen - Güncel