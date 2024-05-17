Batman'da Elektrik Akımına Kapılan İşçi Hayatını Kaybetti
Batman'ın Beşiri ilçesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Çakıllı petrol sahasında enerji nakil hatlarının döşenmesi sırasında 3 işçi elektrik akımına kapıldı. İrfan D. hayatını kaybederken, diğer 2 işçi yaralandı.
Batman'ın Beşiri ilçesinde elektrik akımına kapılan 3 işçiden 1'i hayatını kaybetti, diğerleri yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Beşpınar köyü yakınlarında bulunan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Çakıllı petrol sahasında enerji nakil hatlarının döşenmesi sırasında yüklenici firma çalışanı 3 işçi elektrik akımına kapıldı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde işçilerden İrfan D'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralı 2 işçi de Beşiri Devlet Hastanesine kaldırıldı.