Batman'da elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti
AA - Abdurrahman Binay - Güncel
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Batman'ın Beşiri ilçesinde elektrik akımına kapılan genç yaşamını yitirdi.
Batman'ın Beşiri ilçesinde elektrik akımına kapılan genç yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kayatepe köyü kırsalında elektrik direğinde akıma kapılan 21 yaşındaki H.H. olay yerinde hayatını kaybetti.
H.H'nin cesedi otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
AA / Abdurrahman Binay - Güncel