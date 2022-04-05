Batman'da elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Batman'da elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti

AA - Abdurrahman Binay - Güncel
 - Güncelleme:
Batman'da elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti

Batman'ın Beşiri ilçesinde elektrik akımına kapılan genç yaşamını yitirdi.

Batman'ın Beşiri ilçesinde elektrik akımına kapılan genç yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kayatepe köyü kırsalında elektrik direğinde akıma kapılan 21 yaşındaki H.H. olay yerinde hayatını kaybetti.

H.H'nin cesedi otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

AA / Abdurrahman Binay - Güncel

Batman, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title