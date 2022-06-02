Batman'da "Eğitimde Metaverse ile Dijital Dönüşüm" konferansı düzenlendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Batman'da "Eğitimde Metaverse ile Dijital Dönüşüm" konferansı düzenlendi

AA - İbrahim Toprak - Güncel
 - Güncelleme:
Batman'da 'Eğitimde Metaverse ile Dijital Dönüşüm' konferansı düzenlendi

Batman Üniversitesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde bilişim teknolojileri öğretmenlerine yönelik "Eğitimde Metaverse ile Dijital Dönüşüm" konferansı verildi.

Batman Üniversitesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde bilişim teknolojileri öğretmenlerine yönelik "Eğitimde Metaverse ile Dijital Dönüşüm" konferansı verildi.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Hafzullah İş tarafından verilen konferansta, öğretmenlere, bilgisayar, android cihazlar ve 3D cihazlar sayesinde insan bilişinin yapay bir fiziksel ortama dahil olmasını sağlayan 'metaverse evreni' konuları anlatıldı.

Dr. Hafzullah İş, blokzincir, NFT, oyunlaştırma, web 3.0 ve metaverse teknolojileri konusunda katılımcılara bilgi verdi.

Programda, öğretmenlere sanal gerçeklik gözlükleriyle metaverse deneyimi kazandırıldı.

Konferans katılımcıların sorularının cevaplanmasının ardından sona erdi.

AA / İbrahim Toprak - Güncel

Milli Eğitim Müdürlüğü Batman Üniversitesi Metaverse Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title