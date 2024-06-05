Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda şüpheli tutuklandı

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Bir ihbarı değerlendiren ekipler, bir otomobilde yaptıkları aramada 520 gram toz esrar ele geçirdi, 3 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.