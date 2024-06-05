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Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda şüpheli tutuklandı

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Batman'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmada, bir otomobilde yapılan aramada 520 gram toz esrar ele geçirildi ve 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden biri tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Bir ihbarı değerlendiren ekipler, bir otomobilde yaptıkları aramada 520 gram toz esrar ele geçirdi, 3 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Batman Güvenlik Suç Hukuk Spor Güncel Haberler

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