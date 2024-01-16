Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı
Batman'da yapılan uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda toplamda 118 kilo 850 gram skunk ve 5 kilo 238 gram metamfetamin ele geçirildi.
Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.
Kente yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı olacağı ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, şüpheli 2 araçta "İka" adlı uyuşturucu arama köpeği ile arama yaptı.
Aramalarda, 100 paket halinde toplam 118 kilo 850 gram skunk, aracın tankerine saklanmış 5 paket halinde 5 kilo 238 gram metamfetamin ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.