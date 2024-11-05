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Batman'da Durdurulan Araçta 30 Kilo Skunk Ele Geçirildi

Batman'da Durdurulan Araçta 30 Kilo Skunk Ele Geçirildi
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Batman'da dur ihtarına uymayan hafif ticari araçta yapılan aramada 30 kilo 550 gram skunk bulundu. 4 şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı.

BATMAN'da sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı hafif ticari araçta 30 kilo 550 gram skunk ele geçirildi, 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine hafif ticari aracı durdurmak istedi. Sürücü, polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymadı ve girdiği arazide aracıyla kaza yapınca yakalandı. Araçtaki H.Y., M.F.Y., A.Ç. ve Y.Ç. gözaltına alınırken, aramada 30 kilo 550 gram skunk ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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