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Batman'da düğünden çıkan yayalara hafif ticari araç çarptı: 4 kişi hayatını kaybetti

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Batman-Beşiri kara yolunda düğünden çıkan yayalara hafif ticari araç çarptı. Kazada aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Batman'da düğünden çıkan yayalara hafif ticari aracın çarpması sonucu aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Batman- Beşiri kara yolunda hafif ticari araç, düğün salonundan çıkan ve yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarptı.

Kazada Süleyman O. (48), İlyas O. (40), Denhir O. (3) ve Sefa O. (12) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

4 kişinin cenazesi otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

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