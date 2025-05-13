Batman'da DSİ Personeline Tütün Ürünleri Eğitimi
Batman'da İl Sağlık Müdürlüğü, Devlet Su İşleri personeline tütün ürünlerinin zararları hakkında bilgilendirme eğitimi düzenledi. Sigara Bırakma Kampanyası kapsamında yapılan eğitimde, tütün kullanımının sağlık üzerindeki olumsuz etkileri ve sigarayı bırakma yöntemleri hakkında önemli bilgiler verildi.
Batman'da İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Devlet Su İşleri (DSİ) personeline tütün ürünlerinin zararları hakkında bilgilendirme eğitimi verildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tılmerç Sağlıklı Hayat Merkezi Sigara Bırakma Polikliniği tarafından yürütülen "Sigara Bırakma Kampanyası" kapsamında düzenlenen eğitimde, sigara ve diğer tütün ürünlerinin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri ele alındı.
Eğitimde katılımcılara tütün kullanımının neden olduğu hastalıklar ve sigarayı bırakma yöntemleri hakkında bilgi verildi.
Sigara kullandığı tespit edilen personele, profesyonel destek alabilmeleri amacıyla Tılmerç Sağlıklı Hayat Merkezi Sigara Bırakma Polikliniğine başvurmaları önerildi.