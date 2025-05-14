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Batman'da Dorsesiz TIR Yangını

Batman'da Dorsesiz TIR Yangını
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Batman-Hasankeyf yolunda seyir halindeki dorsesiz bir TIR, motor kısmından alev alarak yangın çıkardı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü, TIR kullanılamaz hale geldi.

BATMAN'da bilinmeyen bir nedenle alev alan dorsesiz TIR'daki yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Yangın gece saatlerinde Batman- Hasankeyf yolu Demirbilek köyü mevkisinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen dorsesiz TIR seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Durumu fark eden hemen sağa çekerek ihbarda bulundu. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü. Yangında TIR, kullanılamaz hale geldi.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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