Batman'da Dondurma Hırsızlığı: 3 Şüpheli Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'ın Sason ilçesinde bir marketin önündeki dolaptan dondurma çalan 3 şüpheli, güvenlik kameraları sayesinde yakalandı.

BATMAN'ın Sason ilçesinde, market önündeki dolabın kilidini kırarak dondurma çalan ve güvenlik kamerasına yansıyan 3 şüpheli yakalandı.

Olay, 11 Ağustos'ta saat 02.00 sıralarında, Emek Mahallesi'ndeki markette meydana geldi. Markete yaklaşan 3 kişi, önündeki dolabın kilidini kırıp içindeki dondurmalardan aldı. Hırsızlık anı ise marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Sabah iş yerini açan Şemsettin Bulut, hırsızlığı fark edip polise ihbarda bulundu. İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, kamera görüntülerinden şüphelileri tespit etti. Adreslerine düzenlenen baskınla gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Napoli, Türk yıldız Özder Özcan'ı transfer etti

Napoli, Türk yıldızı transfer etti! Hem de 1. Lig'den
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Barış Göktürk, Ali Koç'un Fenerbahçe'ye cebinden verdiği dev meblağı açıkladı

Fenerbahçe'ye cebinden verdiği dev meblağ açıklandı! Servet harcamış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.