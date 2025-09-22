Batman'da Dolandırıcılık Operasyonu: 4 Zanlı Tutuklandı

Batman'da "iş" vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarında işe yerleştirme vaadiyle çok sayıda kişiden yaklaşık 30 milyon lira haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 4 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldığı belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tespit edilen adreslere 17 Eylül'de düzenlenen operasyonda 4 şüphelinin yakalandığı ifade edilen açıklamada, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandığı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şüphelilerin güvenilirliği artırmak için özel ofis tuttukları ve işe girmek isteyen kişilerle burada görüştükleri, telefonda bakan, milletvekili gibi kişiler ile konuşuyormuş gibi yaparak güven sağlamaya çalıştıkları belirlendi. Operasyonda ayrıca bu kişilerin birçok bakanlığa ait sahte atama belgesi düzenledikleri tespit edildi. Yapılan aramalarda yaklaşık 150 sahte atama belgesi ele geçirildi. Zanlıların işe girmek için para ödeyen kişileri sonrasında tehdit ettikleri ve şikayetçi olmamaları için baskı yaptıkları da alınan ifadelerden ortaya çıkarıldı."