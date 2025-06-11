Batman'da Diş Hastanesi İnşaatında Yangın Çıktı

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Batman'da inşaatı süren diş hastanesinde kaynak yapıldığı sırada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının neden olduğu belirtilen incelemeler başlatıldı.

BATMAN'da inşaatı devam eden diş hastanesi inşaatında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Petrolkent Mahallesinde yapımı devam eden yeni diş hastanesinin inşaatında çıktı. İddiaya göre, kaynak yapıldığı esnada çıkan kıvılcımların inşaat malzemelerine sıçraması sonucu yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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