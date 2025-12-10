Batman'da dilencilik yapanlara yönelik çalışma yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların dini duygularını istismar eden dilencilere karşı kent genelinde çalışma yürüttü.

Yapılan çalışmalarda kimlik tespiti, tasnif ve idari işlemler titizlikle yapılırken, dilencilerin büyük bölümünün farklı şehirlerden geldiği belirlendi.

Vatandaşların manevi duygularını istismar eden kişilere kesinlikle müsamaha gösterilmeyecek ve 3,5 yıllık süreçte 965 dilenci hakkında işlem yapıldı.

Açıklamada, çalışmaların kesintisiz süreceği ve vatandaşların şüpheli durumları "Alo 153" hattına bildirilmesi istendi.