Batman'da devrilen traktörün sürücüsü öldü Güncel Haberler Batman'ın Beşiri ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti. Batman'ın Beşiri ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti. Değirmenüstü köyünde Faruk Ekinci (19) yönetimindeki 72 BD 067 plakalı traktör şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Ekinci'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ekinci'nin cenazesi Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaynak: AA / Güncel Beşiri Ekinci Batman Güncel Haberler

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