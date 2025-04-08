Batman'da dev kurt görüntülendi

BATMAN - Batman'ın Beşiri Ovası'nda bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan dev kurt görüntüsü, doğanın yaban hayatına dair zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Ender rastlanan büyüklükteki kurdun görüntüleri, doğaseverler tarafından ilgiyle karşılandı.

Beşiri ilçesi kırsal alanda aracıyla seyir halinde olan bir vatandaş, cep telefonu ile çektiği görüntülerde doğada serbestçe dolaşan büyük bir kurdu saniye saniye kaydetti. Kurdun çevresine zarar vermeden, sakin bir şekilde ilerlediği anlar dikkat çekti.

Görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, bölgedeki doğal yaşamın korunması ve gözlemlenmesi adına önemli bir fırsat olarak değerlendirildi. Vatandaşlar ise böyle nadir bir ana tanıklık etmekten memnuniyet duyduklarını ifade etti.