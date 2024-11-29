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Batman'da Dereye Düşen Otomobilde Sürücü Hayatını Kaybetti

Batman'da Dereye Düşen Otomobilde Sürücü Hayatını Kaybetti
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Batman'ın Petrolkent Mahallesi'nde kontrolden çıkarak İluh Deresi'ne düşen otomobildeki sürücü Selçuk Özalp hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özalp'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Batman'da dereye düşen otomobildeki sürücü hayatını kaybetti.

Selçuk Özalp (40) yönetimindeki 72 ABY 650 plakalı otomobil, Petrolkent Mahallesi'nde kontrolden çıkarak İluh Deresi'ne düştü.

Çevredekilerin durumu bildirmesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, sürücü Özalp'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Özalp'ın cesedi, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel
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