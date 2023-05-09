Batman'da Dereye Düşen Kuzu Kurtarıldı
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Batman'ın 19 Mayıs Mahallesi'nde İluh deresine düşen kuzu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi. Sağlık durumu iyi olan kuzu, olay yerindeki çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.
BATMAN'da dereye düşen kuzu, itfaiye ekiplerince kurtarılarak sahibine teslim edildi. Olay, sabah saatlerinde 19 Mayıs Mahallesi, Tekel Caddesi, 921'nci sokakta yaşandı. Sahibinin ismi öğrenilemeyen kuzu, caddeden geçen İluh deresine düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla, kuzu dereden çıkarıldı. Sağlık durumu iyi olduğu gözlenen kuzu, sahibine teslim edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel