Batman'da depremde hasar gören caminin minaresi kontrollü yıkıldı

BATMAN'da deprem felaketinde hasar gören caminin minaresi, kontrollü olarak yıkıldı.

BATMAN'da deprem felaketinde hasar gören caminin minaresi, kontrollü olarak yıkıldı.

İluh Mahallesi'ndeki İluh Cami'nin minaresi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar aldı. Yapılan kontrollerde minarenin yıkımına karar verildi. Bugün yıkım ekipleri tarafından cami, halat bağlanarak kontrollü olarak yıkıldı. Minarenin yıkılma anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.