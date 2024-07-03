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Batman'da Depremde Hasar Gören Araçların Bilgileri Değiştirildi, 23 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Batman'da geçen yıl meydana gelen depremlerde hasar gören araçların bilgileri değiştirilerek çalıntı, hacizli ve yakalamalı araçlarla değiştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonla 23 şüpheli gözaltına alındı.

BATMAN'da, geçen yıl 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar gören 11 aracın bilgilerini 'change' işlemi yaparak çalıntı, hacizli ve yakalamalı araçlarla değiştiren 23 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, 'Resmi belgede sahtecilik' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlarıyla ilgili çalışma başlatıldı. Çalışmada, 23 şüphelinin, geçen yıl 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören 11 aracın bilgilerini 'change' işlemi yaparak çalıntı, hacizli ve yakalamalı araçlarla değiştirdiği belirlendi. Şüpheliler düzenlenen operasyonla gözaltına alınırken, bilgileri değiştirilen araçlara da el konuldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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