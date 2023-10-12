Batman'da depremde ağır hasar alan bina kontrollü yıkılıyor
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Batman'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar alan binanın kontrollü yıkımına başlandı.
Batman'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar alan binanın kontrollü yıkımına başlandı.
Kıbrıs Şehitleri Bulvarı'nda bulunan Gül Apartmanı, depremlerde ağır hasar aldı.
Boşaltılan ve çevresinde güvenlik tedbiri alınan binanın iş makineleriyle yıkımına başlandı.
Kaynak: AA / Güncel