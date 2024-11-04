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Batman'da Cudi Sağlık Kompleksi Temel Atma Töreni Düzenlendi

Batman'da Cudi Sağlık Kompleksi Temel Atma Töreni Düzenlendi
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Batman'da Cudi Mahallesi'nde inşa edilecek Cudi Sağlık Kompleksi için temel atma ve çivi çakma töreni gerçekleştirildi. Törende sağlık kompleksinin kente hayırlı olması dilekleri ifade edildi.

Batman'da kurulacak Cudi Sağlık Kompleksi için temel atma ve çivi çakma töreni düzenlendi.

Cudi Mahallesi'nde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından inşa edilecek Sağlıklı Hayat Merkezi (SHM), Aile Sağlığı Merkezi (ASM) ve Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunun (ASHİ) yer alacağı Cudi Sağlık Kompleksi için temel atma ve çivi çakma töreni gerçekleştirildi.

Törende, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Vali Yardımcısı Murtaza Ersöz ve İl Sağlık Müdürü Semih Canpolat birer konuşma yaptı, sağlık kompleksinin kente hayırlı olmasını diledi.

Daha sonra kompleksin ilk çivisi çakıldı ve temeline ilk harç bırakıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Işık - Güncel
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