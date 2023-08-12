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Batman'da çocukların çıkardığı yangın jandarma tarafından söndürüldü

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Batman'ın Sason ilçesinde bulunan Kavaklı Köyü'nde çocukların mutfakta çıkardığı yangın, kısa sürede tüm eve yayıldı. Jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi ve yangın söndürüldü. Yangın sonucunda ev kullanılamaz hale geldi.

Batman'da bir köy evinde çocukların çıkardığı yangın Jandarma ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgilere göre, Sason ilçesinde bulunan Kavaklı Köyünde çocukların mutfakta çıkardığı yangın kısa sürede tüm eve yayıldı. Ev halkının haber vermesi üzerine olay yerine Jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Jandarma vatandaşlarla beraber yangına müdahale ederek yangını söndürdü. Olayda dumandan etkilenen yaşlı kadına sağlık ekipleri müdahale etti. Yangın dolayısıyla herhangi bir yaralanma olmazken ev kullanılamaz duruma geldi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Jandarma İtfaiye Batman Güncel Haberler

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