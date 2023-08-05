Batman'da çocuklara taş atan kadına saldırı

Batman'da bahçesine taş atan çocuklara seslenen kadına, çocukların yakınları taş ve sopalarla saldırdı.

Merkez Seyitler Mahallesi 3062 sokak'ta ikamet eden 74 yaşındaki Vesile Çiftçi, bahçesinde uyuduğu sırada, sokakta bulunan çocuklar bahçeye taş attı. Uyanan yaşlı kadın, çocuklara seslenerek taş atmamalarını söyledi.

Bunun üzerine ayrılan çocuklar ailelerine haber vermesi üzerine ellerinde taş ve sopalarla bahçeye gelen kadın, erkek ve çocuklardan oluşan kalabalık bir gurup kadına saldırdı. Saldırı anı evin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, elinde fırça ile bahçeye gelen bir kadın daha sonra bahçeden de aldığı kaldırım taşı ile yakaladığı 74 yaşındaki Vesile Çiftçi'nin kafasına vurarak yere düşürdükten sonra gelen erkek ise elindeki sopayla yaşlı kadının kafasına ve vücudunun farklı yerlerine vurduktan sonra kafasını tekmelediği görüldü. Görüntülerin devamında güçlükle kalkarak bahçe kapısına yürüyen kadının sesine komşuları yetişti.

Yakınlarına haber verilmesi üzerine eve gelen yakınları ile yaşlı kadına saldıranlar arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Büyüyen kavgada silah, bıçak, taş ve sopalar kullanıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda özel harekat ve çevik kuvvet polisi gönderildi. Polisin müdahalesi ile olay yatıştırıldı.

Olayda 3 kişi yaralandı. Yaralı Vesile Çiftçi ile yakınlarından Perişan Alparslan ile Furkan Alparslan kentteki hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameralarını inceleyen polis olaya karıştığı belirlenen 4 şüpheliyi gözaltına alarak emniyete götürdü.

Bölgede geniş güvenlik önlemi alındı. - BATMAN