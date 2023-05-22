BATMAN'DA ÇOCUKLAR GELENEKSEL OYUNLARLA EĞLENDİ

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde Cumhuriyet İlkokulu tarafından düzenlenen bahar şenliklerinde öğrenciler, unutulmaya yüz tutan geleneksel oyunlarla eğlendi.

Cumhuriyet İlkokulu tarafından okul bahçesinde yapılan bahar şenliklerinde, çocuklara geleneksel oyunlar oynatıldı. Çocuklar arasında, ilçede yıllar önce yaygın olarak oynanan ve bugün unutulmaya yüz tutmuş çuval ve yumurta, halat çekme, balon patlatma, yoğurt içinde şeker bulma ve sandalye kapmaca yarışmaları yapıldı. Şenlikte çocukların internet ve bilgisayardan uzaklaşmalarına çalıştıklarını ifade eden okul öğretmenlerinden Necip Güneş, Bugün burada toplanmamızın amacı öğrencilerimize bahar şenliği düzenlemiş olmamız. Yıl boyunca öğrencilerimiz çok çalıştı, dersler konusunda yoruldular. Şimdi de baharın gelmesiyle birlikte öğrencilerimizin eğlenmesi ve bilgisayar ortamından uzaklaşması için atalarımızın ve dedelerimizin daha önce oynadıkları değişik oyunları bugün öğrencilerimizle beraber oynuyoruz. Öğrencilerimizi bu oyunlar sayesinde telefon ve bilgisayar oyunlarından uzak tutmaya çalışıyoruz. Çocuklar da bu oyunlarla gayet mutlu ve gönüllerince eğleniyor. Öğrencilerimiz hem oynuyorlar hem de sosyalleşiyorlar dedi.

Öğrenciler ise bu oyunların daha keyifli olduğunu belirterek bu sayede hem eğlendiklerini, hem de bilgisayar oyunlarından uzaklaştığını belirti.(DHA)