Üye Girişi
Haberler

Batman'da çocuklar, Gazze'deki akranları için gökyüzüne balon bıraktı

Güncelleme:
Abone Ol

Batman İlkokulu öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden akranları için gökyüzüne balon bıraktı. Okul bahçesinde pankartlar açan ve şiirler okuyan çocuklar, rengarenk balonları Gazze'ye uğurladı.

Batman'da çocuklar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden akranları için gökyüzüne balon bıraktı.

Batman İlkokulu öğrencileri okul bahçesinde "Çocuklar yaşasın", "Çocuk umuttur" ve "Gazze çocukları yalnız değildir" yazılı pankartlar açtı, şiirler okudu.

Çocuklar daha sonra Gazze'de hayatını kaybeden akranları için rengarenk balonları gökyüzüne bıraktı.

Kaynak: AA / Güncel

İsrail Batman Gazze Savaş ve Çatışma Uluslararası İlişkiler Dünya Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title