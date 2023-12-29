Batman'da çocuklar, Gazze'deki akranları için gökyüzüne balon bıraktı
Batman İlkokulu öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden akranları için gökyüzüne balon bıraktı. Okul bahçesinde pankartlar açan ve şiirler okuyan çocuklar, rengarenk balonları Gazze'ye uğurladı.
Batman'da çocuklar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden akranları için gökyüzüne balon bıraktı.
Batman İlkokulu öğrencileri okul bahçesinde "Çocuklar yaşasın", "Çocuk umuttur" ve "Gazze çocukları yalnız değildir" yazılı pankartlar açtı, şiirler okudu.
Çocuklar daha sonra Gazze'de hayatını kaybeden akranları için rengarenk balonları gökyüzüne bıraktı.