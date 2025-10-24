Haberler

Batman'da Cipin Çarptığı 2 Kişi Yaralandı

Batman'da TPAO Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişiye cip çarptı. Olayda yaralanan N.T. ve M.M., hastaneye kaldırıldı.

M.N.U'nun kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen cip, TPAO Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan N.T. (26) ve M.M'ye (30) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
