Batman'da Cipin Çarptığı 2 Kişi Yaralandı
Batman'da TPAO Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişiye cip çarptı. Olayda yaralanan N.T. ve M.M., hastaneye kaldırıldı.
M.N.U'nun kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen cip, TPAO Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan N.T. (26) ve M.M'ye (30) çarptı.
Kazada, 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
