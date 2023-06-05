Batman'da iki grup arasında çıkan tartışmada başından silahla vurulun genç hayatını kaybetti. Olay ile ilgili inceleme sürüyor.

Batman'da cinayet: Çıkan kavgada başından vurularak öldürüldü

BATMAN - Batman'da iki grup arasında çıkan tartışmada başından silahla vurulun genç hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İluh Mahallesi'nde sabaha karşı iki grup arasında henüz nedeni belirlenemeyen bir tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında başından vurulan Abdurrahman Ulakçıağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Ulakçı, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ulakçı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ulakçı'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olay ile ilgili inceleme sürüyor.